В Кремле объяснили, как Зеленский мог бы остановить горячую фазу конфликта на Украине

01 апреля 2026, 13:30

Пресс-секретарь Песков: Зеленский мог бы вывести ВСУ из ДНР для деэскалации

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Вывод украинских войск с территории Донбасса позволил бы остановить активные боевые действия и спасти жизни людей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что решение о выходе ВСУ за пределы административных границ ДНР Киев должен принять незамедлительно. Песков отметил, что это «нелегкое» решение, которое, по его словам, следовало принять еще ранее.





«По идее Зеленский должен был еще вчера принять такое решение», — прокомментировал собеседник.



