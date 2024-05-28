«Угроза для гражданского населения»: Какое опасное химическое оружие применяют ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» сказал, что Украине боеприпасы с опасными химическими веществами поставляет США.
Игорь Никулин рассказал, что Украина, несмотря на конвенцию о химическом оружии, уже неоднократно применяла различные химические вещества и яды, что противоречит международной договоренности о ведении военных действий.
По словам Игоря Никулина, ВСУ помещает опасные химические вещества в беспилотники, потому что это сделать проще всего.
Игорь Никулин особенно отметил, что применение химически опасного оружия является грубейшим нарушением конвенции. То, что ОЗХО на это не реагирует, подтверждает, что речь идёт о двойных стандартах, заключил эксперт.
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«У наших военных есть сведения, что в Краматорск уже доставили несколько вагонов с опасными химическими веществами. Это американские боеприпасы Би-Зет, СИ-ЭС и СИ-АР. Би-Зет — психохимическое оружие, которое взывает временное помешательство, а СИ-АР и СИ-ЭТ — это слезоточивый газ, в большой дозе даже смертельно-опасный. Это представляет угрозу больше не для военнослужащих, потому что у них есть противогазы, а именно для гражданского населения, у которых нет средств защиты», — объяснил эксперт.
Игорь Никулин рассказал, что Украина, несмотря на конвенцию о химическом оружии, уже неоднократно применяла различные химические вещества и яды, что противоречит международной договоренности о ведении военных действий.
«Белый фосфор, например, который используют США и Израиль. Но эти две страны отказались подписывать какие-то поправки по поводу неизбирательного оружия, а Украина подпись поставила, но использовать такое оружие продолжает. Это говорит о том, что мы имеем дело с государственным террористом», — сказал собеседник.
По словам Игоря Никулина, ВСУ помещает опасные химические вещества в беспилотники, потому что это сделать проще всего.
«Такие случаи уже были, они пытались использовать такое и под Бахмутом, и в Запорожской области. На Украине раньше была достаточно развита химическая промышленность, и на заводах сохранились в промышленных объемах и фосген, и фосгрит, и другие вещества, которые используются в органическом синтезе. В основном это оружие кустарного производства. Мы видели ролики, как они снаряжают дроны этим. Но есть те снаряды и бомбы, которые им поставляют западные союзники», — прокомментировал собеседник.
Игорь Никулин особенно отметил, что применение химически опасного оружия является грубейшим нарушением конвенции. То, что ОЗХО на это не реагирует, подтверждает, что речь идёт о двойных стандартах, заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева