Украина запрашивает антидоты в чрезмерных количествах, заявили в Минобороны

Фото: iStock/vladj55
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, что говорит о планах по применению токсичных веществ. Об этом Кириллов сообщил на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.
По его словам, РФ регулярно фикисровала многочисленные случаи применения ВСУ вещества хлорпикрин, которое зачастую идёт в смеси с хлорацетофеноном. Эти вещества применялись в районе Донецка, Богдановки, Кременной и других населенных пунктов.
Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. Среди армии ВС РФ был зафиксирован случай, при котором российский боец на трое суток потерял зрение после применения украинскими боевиками химоружия.
Читайте также:
Командир Барс-13 Пинчук: ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях
Применение химоружия ВСУ стало системным с согласия США, заявили в МО РФ
Гросси и Лихачев обсудили перезапуск ЗАЭС и признали его невозможным
Екатерина Коршунова