В Приморье осудили военного за оправдание терактов на Крымском мосту

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Тихоокеанский флотский военный суд приговорил военнослужащего к двум годам колонии-поселения за пропаганду терроризма и оправдание террористических актов на Крымском мосту. Об этом пишет РАИ Новости.
Военнослужащий был не согласен с решением руководства РФ о проведении СВО на Украине и публично одобрял и оправдывал современные 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года теракты на Крымском мосту.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма – ред.)
Ранее сообщалось, что бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак