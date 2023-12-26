Полковнику Волкову требуют дать срок за неэффективную защиту Крымского моста

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Гособвинение запросило лишить свободы экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о неэффективной защите Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе прения сторон прокурор потребовал вынести приговор в отношении Волкова в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также звания и госнаград. Также в требования входит запрет на занятие Волковым должностей, которые связаны с организационно-распределительными функциями.
Полковник, в свою очередь, полностью отрицает свою вину, заявляя, что действовал по установленному законодательному порядку.
Напомним, что Сергей Волков обвиняется в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками в районе Крымского моста. Версия следствия гласит, что он мог специально приобрести такое оборудование, которое не справится с украинскими БПЛА. Ущерб по делу оценивается в 395 миллионов рублей.
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Полковник, в свою очередь, полностью отрицает свою вину, заявляя, что действовал по установленному законодательному порядку.
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Анастасия Чинкова