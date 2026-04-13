Подмосковные боксёры выиграли три медали на всероссийском турнире в Сочи

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завевали представители Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти двукратного серебряного призёра Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР, профессора А.И. Киселёва среди юниоров и юниорок 18–25 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Сочи со 2 по 12 апреля. Его участникам стали более 140 боксёров из 35 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Полина Спирина из Домодедова, выступавшая в весовой категории 57 килограммов. А серебро выиграла её землячка Ирина Лаврентьева в весовой категории 70 килограммов», — говорится в сообщении.