Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

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Украина и Соединённые Штаты договорились о более строгом контроле за военной помощью, поставляемой в Киев. Об этом сообщило украинское Министерство Обороны через свой канал в Telegram.
Отмечается, что в переговорах принимало участие американское посольство в Киеве от стороны США.
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