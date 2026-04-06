Украина может ужесточить мобилизацию под предлогом сроков службы
Власти Украины планируют усилить мобилизацию. Это связано с возможным введением фиксированных сроков службы. Военный омбудсмен Ольга Решетилова поделилась этой информацией, пишут украинские СМИ.
Сейчас обсуждаются варианты установления четких сроков, однако без расширения мобилизации это сделать сложно. Решетилова отметила, что уклонение от призыва и коррупционные схемы мешают формированию эффективной ротации. Люди испытывают страх перед неопределённостью. Если установить время службы в 2-3 года, граждане смогут лучше планировать свою жизнь. Будущие решения по усилению мобилизации могут вызвать недовольство среди населения.
