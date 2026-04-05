Две квартиры полыхают в Новороссийске после атаки ВСУ

05 апреля 2026, 23:54

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск

Фото: iStock/Futo David Levente

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Новороссийске, повреждения получили минимум две квартиры. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.





В результате удара БПЛА произошел пожар. По данным издания, пострадали три человека. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.



«Зафиксировано возгорание в Восточном внутригородском районе города. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения», — говорится в сообщении канала.