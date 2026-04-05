Две квартиры полыхают в Новороссийске после атаки ВСУ
Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск
Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Новороссийске, повреждения получили минимум две квартиры. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
В результате удара БПЛА произошел пожар. По данным издания, пострадали три человека. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
«Зафиксировано возгорание в Восточном внутригородском районе города. На базе школы №29 развернули пункт временного размещения», — говорится в сообщении канала.
Тем временем атака украинских беспилотников на Краснодарский край идет уже более четырех часов. Ранее поступила информация о падении обломков БПЛА на предприятия в Новороссийске.