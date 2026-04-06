ВС РФ с 30 марта по 5 апреля освободили 5 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
Под контроль Вооруженных сил России перешли два в Харьковской области, два в Запорожской области и один в Сумской области. С 23 по 29 марта российские военные освободили пять населённых пунктов: три из них находятся в Харьковской области, а два — в Донецкой народной республике.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
