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В результате удара российской фугасной авиационной бомбы в Измаиле Одесской области был уничтожен командир 126-й бригады местной территориальной обороны ВСУ полковник Анатолий Сергеев. Прилёт пришёлся прямо в штаб подразделения.
Отмечается, что украинская армия несёт колоссальные потери в зоне специальной военной операции. По данным министерства обороны РФ, за время проведения СВО Киев потерял убитыми более 444 тысяч своих военнослужащих. Также российскими военными было уничтожено свыше шести тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
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Александр Бойцов