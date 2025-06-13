Украина не передала ни одного тела погибших военнослужащих ВС РФ
Украина в ходе обмена в пятницу не передала ни одного тела погибших российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 13 июня была осуществлена вторая передача украинской стороне тел погибших военных. Всего было передано 1200 останков, ещё 1212 тел вернули в ходе первого обмена 11 июня. В общей сложности российская сторона пообещала передать Киеву свыше шести тысяч тел погибших.
В украинском координационном штабе по обращению с военнопленными подчеркнули, что передача останков была осуществлена в рамках ранее достигнутых во время переговоров в Стамбуле договорённостей. Вскоре следователи проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
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