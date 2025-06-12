СК проверит слова блогера о пожелании «сдохнуть» бойцам СВО

Блогер из Иркутска оскорбительно высказалась о бойцах спецоперации
Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

Следственный комитет России взялся за проверку фраз девушки из Иркутска, которая оскорбила российских бойцов СВО и пожелала им смерти.



В День России жительница Иркутска выпустила в своём блоге видео, в котором грубо высказалась о российских участниках спецоперации на Украине. Кроме того, блогер назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться».

Девушка, сидя за рулём своей машины цинично и сердито рассказывала, что покупки квартир и «тачек» за убийства людей предметом гордости не является. А дети «убийц» будут страдать из-за этого.

«Вы недостойно живете. Если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», — говорит девушка.
Следственный комитет сообщил, что уже начал проверку по факту публикации записи.
Ольга Щелокова

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