Зеленскому предрекли проблемы после удара Израиля по Ирану
Превентивный удар Израиля по Ирану может стать проблемой для Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.
По его словам, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств ПВО будет поглощена Израилем.
Это окажет негативное влияние на Зеленского и Украину в целой, у армии которой и так мало запасов.
Напомним, что минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам иранской ядерной программы. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
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