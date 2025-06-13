Зеленскому предрекли проблемы после удара Израиля по Ирану

13 июня 2025, 11:24

Владимир Зеленский

Превентивный удар Израиля по Ирану может стать проблемой для Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.