Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму

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В попытках атак по Крыму участвовало НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», ссылаясь на собственные источники.
Одна из последних атак проводилась украинскими бомбардировщиками Су-24 с украинской территории и истребителями F-16. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства.
Сообщается, что за штурвалами F-16 были иностранные пилоты. Данные истребители используют в Румынии, чтобы обучать пилотов ВС Украины, пишет «ВД».
Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.
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Одна из последних атак проводилась украинскими бомбардировщиками Су-24 с украинской территории и истребителями F-16. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства.
Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.
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Мария Фирсова