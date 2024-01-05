Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму

Киевская фабрика M-Tac, производившая тактическую одежду и снабжавшая ею президента Владимира Зеленского и высшее руководство Украины, была уничтожена ракетными ударами ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Cогласно утверждениям официального аккаунта бренда M-Tac в социальных сетях, российская армия применила три крылатых ракеты X101, чтобы полностью уничтожить цеха и склады компании. Как отметил руководитель маркетинговой службы Алексей Донченко, никто из сотрудников при этом не пострадал, их всех удалось эвакуировать заранее.