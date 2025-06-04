«Украина ослепла»: Хакеры лишили Украину доступа к спутниковым снимкам Maxar

04 июня 2025, 20:18

ВСУ потеряли доступ к спутниковым снимкам Maxar из-за хакерской атаки

Фото: Istock/Panya Mingthaisong

Украинские боевики потеряли доступ к спутниковым снимкам Maxar. Они использовали данные для подготовки контрнаступлений, наведения западных систем и анализа боевой обстановки, сообщил Telegram-канал Mash. Хакерские группировки Killnet и Beregini совершили взлом системы и скачали оттуда все данные объектов России.