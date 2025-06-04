«Украина ослепла»: Хакеры лишили Украину доступа к спутниковым снимкам Maxar
Украинские боевики потеряли доступ к спутниковым снимкам Maxar. Они использовали данные для подготовки контрнаступлений, наведения западных систем и анализа боевой обстановки, сообщил Telegram-канал Mash. Хакерские группировки Killnet и Beregini совершили взлом системы и скачали оттуда все данные объектов России.
В результате несанкционированного воздействия сервис прекратил работать. Для ВСУ, которые с начала спецоперации активно использовали систему, кибератака вызвала существенные затруднения в отслеживании и оценке ущерба, а также снизила оперативную осведомленность.
Система Мaxar управляется Командованием спецопераций США и считается разведывательной службой под гражданским прикрытием. Однако полученные данные использовались Украиной, Западом, СМИ и аналитическими центрами для оценки ситуации на фронте.
Программным обеспечением управляет вышеуказанное американское командование, но хакеры получили список администраторов. В нём есть сотрудник из департамента киберопераций США и некий Армен Кургинян.
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