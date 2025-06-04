ЕК предположила, как долго продлится конфликт на Украине

04 июня 2025, 16:00

ЕК: украинский конфликт продлится как минимум до 2027 года

Фото: istockphoto/keremberk

Еврокомиссия (ЕК) считает, что украинский конфликт продлится как минимум до 2027 года, она предложила продление до весны того же года временных мер защиты беженцев с Украины на территории Евросоюза (ЕС).





