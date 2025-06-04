ЕК предположила, как долго продлится конфликт на Украине
ЕК: украинский конфликт продлится как минимум до 2027 года
Еврокомиссия (ЕК) считает, что украинский конфликт продлится как минимум до 2027 года, она предложила продление до весны того же года временных мер защиты беженцев с Украины на территории Евросоюза (ЕС).
«Мы предлагаем продлить меры временной защиты украинцев, бегущих от военного конфликта, до марта 2027 года», — сказано в сообщении.ЕК приняла указанные меры весной 2022 года. Таким образом беженцы с Украины могут пребывать в ЕС только лишь на основании паспорта, получая доступ к жилью, рынку труда, здравоохранению и системам образования. Раньше ЕК продлевала нормы ежегодно. Их должны упразднить по завершению боевых действий.
После начала спецоперации Европа начала оказывать всяческую поддержку Украине. Эксперты отмечали отток украинского населения из республики.