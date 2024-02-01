Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB

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В Пентагоне подтвердили передачу Украине современных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американское издание Politico сообщало, что на Украину на этой неделе поступила первая партия бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Уточняется, что украинская армия первой в мире получила такие бомбы.
Поставки были анонсированы в феврале прошлого года. Однако до нынешнего момента бомбы проходили испытания. При этом есть предположения, что они проводились не только на полигонах, но и в зоне СВО. Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате GLSDB.
Боеприпас был разработал корпорациями Boeing и Saab. Они модернизировали авиационную бомбу, приспособив её к запуску с РСЗО HIMARS и M270. Бомба способна уничтожать цели, расположенные на расстоянии до 150 километров.
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Поставки были анонсированы в феврале прошлого года. Однако до нынешнего момента бомбы проходили испытания. При этом есть предположения, что они проводились не только на полигонах, но и в зоне СВО. Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате GLSDB.
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Анастасия Чинкова