Украина запросила у США разрешение бить ракетами ATACMS по России

Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по авиабазам на территории России. Украина расчитывает, что благодаря этому сможет повлиять на ход переговоров с Москвой.
Как сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного советника президента Владимира Зеленского, украинские чиновники считают, что применение ATACMS поможет удержать часть Курской области, на которую произошло нападение. Они надеются, что удары по российским авиабазам, используемым для ответных операций, станут рычагом давления в переговорах с Москвой.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пока не поддерживают удары Киева дальнобойными ракетами по российской территории. Она также попыталась оправдать нападение ВСУ на Курскую область, отмечая, что такие действия соответствуют политике США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер при этом отказалась подтверждать, что администрация была осведомлена о планах ВСУ заранее.
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Елена Перлова