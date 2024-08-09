Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Из-за атаки на Россию под носом у Сырского грызутся генералы ВСУ

Из-за атаки на Россию под носом у Сырского грызутся генералы ВСУ

В команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол из-за атаки на Россию
09 августа 2024, 00:32

В команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского наблюдается раскол на фоне боев с Россией. Его подчиненные сомневаются в компетенциях главкома.
По информации CNN, подчиненные генерала начинают сомневаться в его способности вести военные действия на истощение. В статье отмечается, что раскол в командовании Сырского привлек внимание общественности. Подчиненные генерала выражают сомнения в его готовности нести значительные потери в затяжных боях на передовой.

Россия, по данным источников, значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой для Киева. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к Сырскому и выразил недовольство его действиями.



Тем временем, согласно последним новостям, Россия продолжает активно действовать в приграничных районах, включая недавний ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничной зоне с Курской областью.

Читайте также:

«Вагнеровцы» рвутся в бой под Курском, подробности

Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей

Командир спецназа «Ахмат» по-простому объяснил, что творится в Курске
#россия
#всу
#курская область
Америка одобрила нападение ВСУ на Курскую область
Пентагон: Вылазка ВСУ в Курской области не является эскалацией
09 августа 2024, 00:47

Фото: istock/rarrarorro

Министерство обороны США заявило, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область не представляет собой эскалационный шаг. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сделала такое заявление на регулярном брифинге для журналистов.
Сингх подчеркнула, что Вашингтон не ожидает дальнейшего увеличения напряженности в отношениях с Москвой из-за действий Киева, передает ТАСС.

«Нет. В конечном итоге Украина сражается за свою суверенную территорию. Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать отвоевывать свою суверенную территорию, и именно это мы видим в Курской области», – заявила она.
Она также подтвердила намерение США продолжать поддержку Украины, снабжая её оружием и военной техникой, которые запрашивает Киев.

«Мы продолжим поддерживать Украину за счет средств и систем, которые ей необходимы. Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией», – добавила Сингх.
По ее словам, «Украина делает то, что должна, чтобы добиться успеха на поле боя», и США продолжат поддерживать её в этом усилии.

Читайте также:

Из-за атаки на Россию под носом у Сырского грызутся генералы ВСУ

«Вагнеровцы» рвутся в бой под Курском, подробности

Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей
#сша
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вагнеровцы» рвутся в бой под Курском, подробности
ЧВК «Вагнер» вступил в бой в Курской области
09 августа 2024, 00:17

Фото: istock/zabelin

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли в Курскую область и начали активные боевые действия против украинских сил в районе Суджи. Об этом сообщает Shot.
В боевых действиях также начали участвовать батальоны добровольческого корпуса Минобороны России. Точное число прибывших бойцов пока не раскрыто. По данным военного корреспондента Егора Гузенко, публикующего материалы под псевдонимом Тринадцатый, прибытие «Вагнера» в Курскую область стало значительным событием и привлекло внимание.

В последнее время ЧВК «Вагнер» была задействована в боевых действиях в Африке, где потеряла несколько десятков бойцов в столкновениях с отрядами туарегов в Мали. Теперь же, по информации телеграм-канала Shot, группа «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны России вступили в первые бои с украинскими войсками под Суджей.

Перед этим военкор Котенок сообщил, что в Суджу с разных направлений зашли бойцы русских спецподразделений, что стало неожиданностью для ВСУ. ЧВК «Вагнер» уже заявила о значительных потерях противника.

«Операторы БПЛА и авиация не дают противнику продвигаться», – отметили источники.

Кроме того, в Курскую область прибыли бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка». Военкор Гузенко, также известный под позывным Тринадцатый, ранее сообщил о возвращении «Вагнера» и опубликовал видеокадры с военными с шевронами «Вагнера», которые пообещали, что «будет жарко».

Читайте также:

​Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей

Командир спецназа «Ахмат» по-простому объяснил, что творится в Курске

Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО
#сво
#вагнер
#всу
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Суджи рассказала шокирующие вещи о нападении ВСУ на мирных жителей
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по мирным жителям в Курске
08 августа 2024, 23:52

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Жительница Суджи Раиса Соловьева подверглась атаке ВСУ, пытаясь выбраться из города. Она рассказала, как украинские военные стреляли по мирным жителям.
Соловьева сообщила РИА Новости о нападении украинских военнослужащих на гражданские машины, которые покидали город. По ее словам, во время эвакуации мирных жителей в Курск, украинские военные открыли огонь по автомобилям, что привело к опасной ситуации для покидающих Суджу.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», – рассказала Раиса Соловьева, подчеркивая, что инцидент был крайне напряженным и опасным.
Племянник Раисы остался в Судже, и связи с ним нет, сообщила Соловьева.

Тем временем, как отметила детский омбудсмен Наталья Листопадова, число пострадавших детей от обстрелов в Курской области возросло до девяти. Один из детей был отправлен в Москву для лечения в НИИ детской хирургии, остальные находятся под наблюдением в Курске. Общественные организации оказывают помощь пострадавшим, включая психологическую и юридическую поддержку. Грудничкам предоставлены смеси, памперсы и коляски.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» по-простому объяснил, что творится в Курске

Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО

Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость
#военные
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир спецназа «Ахмат» по-простому объяснил, что творится в Курске
Апти Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область
08 августа 2024, 23:50

Фото: istock/N-sky

Генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат», в своем Телеграм-канале дал подробное объяснение текущей ситуации в Курской области.
В интервью, которое Алаудинов дал, пока ехал за рулем, он подчеркнул, что ситуация в регионе не является критической.

«Друзья, никакого необратимого процесса там нет. Противник зашел в несколько населенных пунктов и взял их под контроль. Сказать, что это было крупное наступление с большим количеством наших сил и что противник готовится к отпору – такого нет», – заявил Алаудинов.
Он отметил, что противник прошел между опорными пунктами и углубился в территорию на технике. По словам Алаудинова, ситуация сложная, но не критическая. Командир спецназа отметил, что действия противника были ожидаемыми, и они могут усилить напряженность в регионе, но это не решит стратегической задачи.

«Фронт у ВСУ на Донецком направлении посыпался. Эта ситуация бесповоротная для ВСУ, нападение на Курскую область уже ничего не изменит», – добавил он.
Алаудинов призвал тех, кто хочет помочь своей стране, взять оружие в руки, подчеркивая, что времени на это осталось немного. Он также отметил, что все, кто не может участвовать в боевых действиях, могут молиться за страну.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» совместно с ФСБ продолжают борьбу с вооруженными формированиями ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

Читайте также:

Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО

Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость

Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
#всу
#атака
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал важный закон о передаче оружия: как это повлияет на СВО
Путин подписал закон об оружии в зоне СВО
08 августа 2024, 23:39

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о передаче оружия бойцам СВО. Согласно документу, в зону спецоперации разрешается направлять и конфискованное оружие.
Путин подписал новый закон, который упрощает процедуру передачи конфискованного оружия в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает URA.ru.

Согласно новому закону, оружие и патроны, находящиеся в собственности Российской Федерации, могут использоваться для реализации полномочий государственных военизированных организаций. Это означает, что конфискованное оружие может быть направлено в зону СВО для поддержания оперативных задач и обеспечения нужд военных структур.

Ранее президент подписал закон, касающийся работы иностранных банков в России, который позволяет организациям из других стран открыть единый филиал на территории страны.

Читайте также:

Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость

Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Украина выдвинула новые требования по миру с Россией после атаки на Курскую область
#оружие
#президент
#закон
#сво
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецназовцы разгромили позиции ВСУ, используя эту военную хитрость
Спецназ «Аид» захватил ключевые позиции ВСУ под Харьковом
08 августа 2024, 23:32

Фото: Минобороны РФ

Продолжаются боевые действия на Харьковском направлении, сообщает военкор Котенок в своем Telegram-канале. СпН «Аид» захватил ключевые позиции ВСУ.
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Военкор Котенок сообщает о продвижении в сторону четырех населенных пунктов.

Группа специального назначения «Аид» успешно выполнила боевую задачу, захватив одну из улиц, где ранее находился противник. Спецназовцы применили тактику военной хитрости: переодевшись в форму противника и захватив пленного, они получили доступ к радиосвязи противника, что позволило контролировать эфир и проводить более эффективные операции.

Дома, где укрывался противник, были быстро зачищены с однозначным исходом для врага. Продолжается оперативное развертывание сил и средств для дальнейшего контроля территории.

Читайте также:

Украина выдвинула новые требования по миру с Россией после атаки на Курскую область

В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ

ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
#украина
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
08 августа 2024, 22:53

Фото: iStock/Rafal Olkis

В составе атаковавший Курскую область подразделений ВСУ есть польские наёмники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на приграничных территориях российского региона было замечено порядка 30 человек, разговаривающих на польском языке. Однако предполагается, что их на самом деле гораздо больше.

Также канал пишет, что наёмники вооружёны американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 и польскими автоматами MSBS Grot.

Напомним, что украинские войска рано утром 6 августа начали обстреливать территорию Курской области. Больше всего от атаки пострадал город Суджа. После обстрела ВСУ предприняли попытки прорвать границу и зайти вглубь российского региона, однако российские войска не позвонили им этого сделать.

Читайте также:

Украина выдвинула новые требования по миру с Россией после атаки на Курскую область

Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию

В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ
#польша
#украина
#военные
#всу
#атака
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина выдвинула новые требования по миру с Россией после атаки на Курскую область
Ермак: Украина не видит смысла в переговорах с Россией
08 августа 2024, 22:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Европейская правда».
Он подчеркнул, что Киев осознаёт, что на сегодняшний момент нет никакого смысла в каких бы то ни было переговорах с Россией, поскольку не удастся достичь результата, который необходим Украине.

Ермак отметил, что Украина не готова идти на территориальные уступки и не собирается соглашаться на новые Минские договорённости.

При этом напомним, что в последнее время украинские политики начали всё чаще говорить о необходимости переговоров с Москвой. Об этом заявил глава МИД Украины во время визита в Китай. После об этом же говорил сам президент Владимир Зеленский в эфире британского телевидения. Тогда он допустил возможность дипломатических контактов с российскими властями, в том числе и с Владимиром Путиным.

Читайте также:

Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию

В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ

Стало известно, когда Запад попытается начать переговоры по Украине
#украина
#россия
#переговоры
#всу
#курская область
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 60 человек пострадали за три дня обстрелов ВСУ в Курской области
Минздрав: 66 человек пострадали от обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа
08 августа 2024, 21:39

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

За три дня атаки ВСУ в Курской области пострадали более 60 мирных граждан. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Согласно данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава, с 6 по 8 августа в результате ударов ВСУ по российскому региону пострадали 66 человек, среди которых девять несовершеннолетних.

Атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Больше всего пострадал приграничный город Суджа. После мощного обстрела населённого пункта армия Украины при поддержке бронемашин и танков попыталась прорвать границу России и зайти вглубь Курской области.

В настоящее время ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах области. По данным Минобороны, продвижение ВСУ остановлено.

Читайте также:

Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию

В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ

ООН не может определить виновных в нападении на Курскую область
#курская область
#всу
#вс рф
#минздрав рф
#пострадавший
#атака
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф