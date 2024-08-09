В команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского наблюдается раскол на фоне боев с Россией. Его подчиненные сомневаются в компетенциях главкома.
По информации CNN, подчиненные генерала начинают сомневаться в его способности вести военные действия на истощение. В статье отмечается, что раскол в командовании Сырского привлек внимание общественности. Подчиненные генерала выражают сомнения в его готовности нести значительные потери в затяжных боях на передовой.
Россия, по данным источников, значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой для Киева. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к Сырскому и выразил недовольство его действиями.
Тем временем, согласно последним новостям, Россия продолжает активно действовать в приграничных районах, включая недавний ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничной зоне с Курской областью.
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Россия, по данным источников, значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается серьезной проблемой для Киева. Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский изменил свое отношение к Сырскому и выразил недовольство его действиями.
Тем временем, согласно последним новостям, Россия продолжает активно действовать в приграничных районах, включая недавний ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничной зоне с Курской областью.
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Елена Перлова