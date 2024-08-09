Америка одобрила нападение ВСУ на Курскую область

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Министерство обороны США заявило, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область не представляет собой эскалационный шаг. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сделала такое заявление на регулярном брифинге для журналистов.
Сингх подчеркнула, что Вашингтон не ожидает дальнейшего увеличения напряженности в отношениях с Москвой из-за действий Киева, передает ТАСС.
Она также подтвердила намерение США продолжать поддержку Украины, снабжая её оружием и военной техникой, которые запрашивает Киев.
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«Нет. В конечном итоге Украина сражается за свою суверенную территорию. Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать отвоевывать свою суверенную территорию, и именно это мы видим в Курской области», – заявила она.
Она также подтвердила намерение США продолжать поддержку Украины, снабжая её оружием и военной техникой, которые запрашивает Киев.
«Мы продолжим поддерживать Украину за счет средств и систем, которые ей необходимы. Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией», – добавила Сингх.По ее словам, «Украина делает то, что должна, чтобы добиться успеха на поле боя», и США продолжат поддерживать её в этом усилии.
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Елена Перлова