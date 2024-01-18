Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что обещанные Францией Украине новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу практически в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Киев проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений является безумием.