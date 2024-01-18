Украина внесла производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны»

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Национальное агентство по противодействию коррупции Украины сообщило в своем телеграм-канале, что внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию Nestle в список международных спонсоров войны. 4 января Украина также пополнила список «международных спонсоров войны» компанией-производителем товаров из морепродуктов Vici, а еще через несколько дней в данный список попала сеть ресторанов быстрого питания Subway.
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Екатерина Коршунова