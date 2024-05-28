Применение химоружия ВСУ стало системным с согласия США, заявили в МО РФ

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Применение украинскими войсками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с согласия США системный характер. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что российской стороной были зафиксированы многочисленные случаи применения украинскими войсками вещества хлорпикрин, которое часто идёт в смеси с хлорацетофеноном. Применение этих веществ фиксировалось около Донецка и населённых пунктов Артёмовск, Горловка, Богдановка и Кременная.
Кириллов добавил, что хлорацетофенон действительно отнесён к химическим средствам, применяемым для борьбы с беспорядками. А вот хлорпикрин, напротив, запрещён, поскольку внесён в Список Третьей Конвенции о запрещении химического оружия.
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