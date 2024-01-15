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Украина перестала существовать как государство, страну покинули миллионы граждан, а рождаемость упала до критического уровня. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.
Он пояснил, что в результате конфликта Украину покинули миллионы граждан, а также снизилась рождаемость до критического уровня. При этом Вашингтон продолжает поддерживать этот конфликт, а украинцы несут колоссальные потери на поле боя. Он напомнил, что генпрокурор уже публично признал, что Украина потеряла 500 тысяч военных.
«Господи, какая неожиданность!» — иронично отметил Макгрегор.
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