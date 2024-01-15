В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ

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Не имеет смысла обсуждать мир на Украине без участия России, с такой позицией выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, ранее с аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он выразил уверенность в том, что российскую сторону необходимо включить в переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.
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