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В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ

Песков: Обсуждения мира на Украине без РФ не имеет смысла
15 января 2024, 12:19
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Не имеет смысла обсуждать мир на Украине без участия России, с такой позицией выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заявил, что встреча стран по «формуле Зеленского» — разговор ради разговора, при условии отсутствия на переговорах Москвы. Песков напомнил, что Россия продолжает выступать за мирное урегулирование украинского конфликта, однако, ​Киев и его западные союзники препятствуют переговорам.

Напомним, ранее с аналогичной позицией выступил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он выразил уверенность в том, что российскую сторону необходимо включить в переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

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#переговоры
#сво
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«Мистификация»: В Госдуме высказались о плане нападения России на НАТО
Депутат Ивлев назвал мистификацией план нападения России на НАТО
15 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Теряющее подписчиков немецкое издание Bild мистифицировало некий план нападения России на Североатлантический альянс, об этом заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Ранее Bild опубликовал статью, в которой описал план России по нападению на Североатлантический альянс, который был указан в, якобы, «секретных документах», раздобытых немецкими военными.

«Русский поэт XIX века Василий Жуковский писал: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Ну, прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — прокомментировал ситуацию Ивлев.

Депутат также дал совет немецким властям. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу он предложил объяснить, почему в Германии падает уровень жизни граждан, а немецким генералами перестать выдумывать мистические планы по нападению РФ на НАТО.

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#план
#фрг
#нато
#рф
#госдума
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Песков отказался комментировать сценарии возможной войны с НАТО
Песков отказался комментировать материал Bild о планах возможной войны НАТО с РФ
15 января 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой газеты Bild о том, что Германия якобы разрабатывает план войны НАТО с РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Я бы не стал комментировать это сообщение Bild. Последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», — заявил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 15 января, агентство Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустило публикацию с данными о разработке Германией плана войны с РФ. Авторы материалы заявляют о возможном начале открытого противостояния России и Североатлантического альянса летом 2025 года.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что НАТО, планирующий развязать вооружённый конфликт с Россией, необходимо уничтожить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване
15 января 2024, 11:46

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Пекин высоко ценит адекватную позицию Российской Федерации по недавно состоявшимся выборам на острове Тайвань. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 января заявила, что Москва призывает «внешние силы» воздержаться от любых провокаций по поводу прошедших на Тайване выборов. К таковым, например, можно отнести поздравление японского министра иностранных дел Ёко Камикава, направленное победившему на выборах Лаю Циндэ, который известен как ярый сторонник независимости острова.

«Мы высоко ценим позицию России», — сказала Мао Нин, комментируя заявление Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что отношения между сторонами, разделёнными Тайваньским проливом, являются исключительно внутренним делом Китая, а любые попытки оказать давление на Пекин, используя выборы, и раскачать ситуацию в проливе заслуживают широкого осуждения всего мирового сообщества.

Такая позиция Москвы не могла не найти положительного отклика в Китае, отметила Мао Нин. Представитель МИД КНР также добавила, что, помимо России, множество других стран и международных организаций открыто заявили о своей приверженности принципу «одного Китая».

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#китай
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Путин: Семьям погибших героев СВО необходимо оказывать поддержку
15 января 2024, 11:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оказывать всю необходимую поддержку погибшим героям спецоперации. Он назвал создание лучших условий для тех, кто участвует в СВО, приоритетным вопросом.
В приветственной телеграмме, обращённой к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», российский лидер отметил, что поддержка семей погибших товарищей является общей задачей, а государство со своей стороны сделает всё возможное для укрепления системы социальных гарантий.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин также отмечает важность повышения эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ для ветеранов СВО. А ключевым приоритетом президент назвал создание условий для того, чтобы герои, прошедшие войну, смогли в полной мере реализовать себя в мирной жизни независимо от сферы приложения своих сил, будь то экономика, бизнес или работа в органах власти всех уровней.

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Bloomberg: Китай не намерен бороться с хуситами, несмотря на риски для торговли
15 января 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Безопасность судоходства в Красном море, безусловно, важна для Китая, ведущего активную международную торговлю. Однако лидер КНР Си Цзиньпин не желает вмешиваться в борьбу с хуситами, так как в данном случае «цена участия выше, чем цена бездействия».
Информационное агентство Bloomberg напоминает, что Пекин ранее призвал США и Великобританию к сдержанности после нанесения ударов по Йемену. В Китае отмечают, что поддержание стабильности и безопасности в акватории Красного моря имеет важнейшее значение для глобального товарооборота. Ведь Поднебесная около половины всей сырой нефти импортирует с Ближнего Востока. Тем не менее, пока США и Британия атакуют Йемен, КНР предпочитает оставаться в стороне.

Перевозки вокруг Африки несравнимо дороже. А ведь Китай поставляет товаров в страны Евросоюза больше, чем в США. Однако для китайского лидера Си Цзиньпина затраты пока не чрезмерно велики для того, чтобы отказаться от роли арбитра в то время, как на Ближнем Востоке растут антиамериканские настроения.

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#китай
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#британия
#си цзиньпин
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Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час
15 января 2024, 09:15

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Военный пенсионер Борис Катков, которого выслали из Латвии, рассказал, что на сборы ему дали всего час. Об этом мужчина сообщил в интервью для «РИА Новости».
По словам Каткова, причины отмена вида на жительство ему не предоставили, а просто сообщили, что теперь он находится в чёрных списках и не имеет право въезжать в Латвию.

Сперва 82-летнему мужчине дали месяц на сборы и возможность оспорить решение латвийского правительства, однако, в результате, полиция пришла к нему уже через пару дней.

«Утром встаю, вывел собаку, собираюсь кушать – и вдруг заявляются. Все. Дали час сроку. Взял то, что жена успела собрать за час. Без объяснения посадили: «Вы арестованы». И все», — прокомментировал ситуацию Катков.

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#полиция
#латвия
#пенсионер
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«Уничтожить НАТО»: Французский политик сделал сенсационное заявление об альянсе
Филиппо призвал уничтожить НАТО, узнав, что Германия готовит войну с Россией
15 января 2024, 08:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс, который намерен развязать вооружённый конфликт с Россией, необходимо уничтожить, с таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Филиппо напомнил, что немецкая газета Bild опубликовала попавший к ним в руки правительственный документ, в котором сообщается, что армия Германии готовится начать вооружённый конфликт с Россией. Политик отметил, что главы стран Запада не могут перестать мечтать о масштабной войне, участие в которой будут принимать европейский контингент.

«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

При этом, ранее депутат бундестага Эдгар Науйок подверг критике политику, проводимую украинским правительством.

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#германия
#франция
#война
#нато
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«Выстоим»: В Турции заявили, что должны преодолеть давление антироссийских санкций
Перинчек: Анкара выдержит давление антироссийских санкций
15 января 2024, 07:25

Фото: iStock/Mihrzn

В интересах Анкары выстоять под давлением антироссийских санкций, с таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в интервью для «РИА Новости».
«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно, наша партия «Родина» в этом отношении тоже старается давать направление», — прокомментировал ситуацию Перинчек.

По его словам, у Турции есть три стратегических партнёра — это Россия, Китая и Иран. Нынешние экономические проблемы Анкары получится преодолеть только при работе с этими тремя странами. Разумеется, санкции в отношении России - это также санкции в отношении Турции, заключил Перинчек.

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#россия
#санкции
#турция
#иран
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«Наконец-то признали»: Пушков прокомментировал сенсационное заявление Швейцарии об РФ
Пушков: Западу придётся признать участие РФ в переговорах по Украине
15 января 2024, 07:09

Фото: iStock/Diy13

Западу придётся признать тот факт, что Россия не может не принимать участие в урегулировании украинского вопроса, об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине.

«Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Он также подчеркнул, что западными странами выстроена ложная парадигма, основанная на нереалистичном видении украинского конфликта. Якобы, при помощи США и ЕС Украина победит Россию, а затем предложит план урегулирования на своих условиях. Однако, в МИД Швейцарии уже признали, что подобный исход событий невозможен, теперь это осталось осознать всем остальным.

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#сша
#украина
#ес
#швейцария
#пушков
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