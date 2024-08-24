Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ

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Пленный ВСУ Алексей Гусляков рассказал, что во время сдачи ВС РФ украинские военные открыли по нему огонь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам Гуслякова, по ним стреляли из автоматов и пулеметов бойцы ВСУ.
Уточняется, что они решили сдаться вдвоем с товарищем, но тому не удалось добраться до позиций ВС РФ. Его убил огонь украинских солдат.
Гусляков вспомнил, что его призвали в ряды ВСУ, даже несмотря на наличие хронических болезней. После этого командование обмануло новобранцев, отправив их на линию боевого соприкосновения, хотя обещало не делать этого.
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«Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить», — отметил пленный.
Уточняется, что они решили сдаться вдвоем с товарищем, но тому не удалось добраться до позиций ВС РФ. Его убил огонь украинских солдат.
Гусляков вспомнил, что его призвали в ряды ВСУ, даже несмотря на наличие хронических болезней. После этого командование обмануло новобранцев, отправив их на линию боевого соприкосновения, хотя обещало не делать этого.
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Екатерина Коршунова