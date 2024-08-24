Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ

Украинец рассказал, как бойцы ВСУ стреляли по нему во время сдачи в плен ВС РФ

24 августа 2024, 10:19
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный ВСУ Алексей Гусляков рассказал, что во время сдачи ВС РФ украинские военные открыли по нему огонь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По словам Гуслякова, по ним стреляли из автоматов и пулеметов бойцы ВСУ.

«Что тут оценивать, если свои своих же хотят убить», — отметил пленный.



Уточняется, что они решили сдаться вдвоем с товарищем, но тому не удалось добраться до позиций ВС РФ. Его убил огонь украинских солдат.

Гусляков вспомнил, что его призвали в ряды ВСУ, даже несмотря на наличие хронических болезней. После этого командование обмануло новобранцев, отправив их на линию боевого соприкосновения, хотя обещало не делать этого.

Читайте также:

В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ

Луценко: Мобилизованные в ВСУ заключенные не хотят воевать

Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область
#всу
#вс рф
#солдат
#мобилизация
#спецоперация
#украина
Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область
Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область
24 августа 2024, 10:07

Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Об это сообщает «Страна» в своем Telegram-канале.
В момент обращения Зеленский находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение украинских боевиков на Курскую область. В ролике предводитель киевского режима пообещал, что россияне «получат горя».

22 августа Зеленский посетил приграничье Сумской области, где он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

США могут пересмотреть содержание пакета помощи ВСУ из-за атаки на Курскую область

Бои в Курской области и новое наступление в Нью-Йорке: последние новости СВО

В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ
#нападение
#реки
#совещание
#обращения
#россияне
#всу
#зеленский
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про командира «Спарты» Жогу
24 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/Ritthichai

В демоверсии контрольных материалов ЕГЭ был включен вопрос, касающийся командира разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги. Эта информация представлена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В одном из заданий тестовой части ученикам будет предложено установить связь между историческими событиями и их участниками. Для выполнения одной из задач нужно соотнести Владимира Жогу с периодом специальной военной операции на Украине.

Также школьникам необходимо заполнить таблицу, в которой не хватает определённых данных — это может быть событие, временной промежуток или географический объект. В демоверсии экзамена представлен вопрос о Херсоне, где от учащихся требуется указать, что он был включён в состав России в ходе проведения СВО.

Читайте также:

Российские родители озвучили самый важный предмет в школе

Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Более 100 подмосковных учителей поощрят за подготовку двух и более стобалльников
#сво
#школа
#егэ
#ученики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США могут пересмотреть содержание пакета помощи ВСУ из-за атаки на Курскую область
WP: США могут скорректировать помощь Украине из-за их агрессии в Курской области
24 августа 2024, 08:54

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Об этом информирует издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По словам одного из них, власти Соединенных Штатов в закрытом режиме обсуждают, стоит ли включить в пакеты помощи для ВСУ, которые они отправляют каждые две недели, большее количество бронетехники или же стоит увеличить поставки боеприпасов.

Другой источник сообщает, что Вашингтон на данный момент не имеет полного представления о целях вылазки украинских боевиков на российскую территорию, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.

​Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Вашингтон обсуждает с Киевом перспективы углубления ударов по территории РФ

В США назвали виновного в срыве переговоров между Россией и Украиной

Кеннеди-младший раскритиковал Демократическую партию США за лицемерие
#сша
#поставки
#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бои в Курской области и новое наступление в Нью-Йорке: последние новости СВО
ВСУ перебрасывают резервы на Курское направление, ВС РФ продвигаются к Торецку
24 августа 2024, 08:39

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинские формирования продолжают наступательную операцию на Курском направлении, однако сталкиваются с противодействием российских сил. На всей линии фронта зафиксировано значительное преимущество за ВС РФ. О том, где продвинулась российская армия и на каком участке фронта ситуация оказалась сложной для ВСУ – в материале «Радио 1».

Курское направление


В Курской области российские силы продолжают сдерживать давление украинских формирований, которые пытаются улучшить свои позиции на нескольких участках фронта. Продвижение по ключевым направлениям значительно замедлилось или, в некоторых случаях, полностью остановилось. ВСУ перебросили часть своих резервов для атак на различные участки границы, чтобы растянуть оборонительную линию российских войск в регионе.

Значительное количество украинских военнослужащих уничтожается на территориях Курской и Сумской областей. Прежде противник атаковал мост в Глушково, используя РСЗО HIMARS. В настоящее время переправа повреждена, однако проезд по ней возможен. Ситуация в районе Теткино остается напряженной, но в целом стабильной.

Продолжаются столкновения на подходах к Коренево. Ранее украинские военные пытались окружить населенный пункт: с юга от Краснооктябрьского и с севера от Ветрено, но все их атаки были отбиты.

Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском
Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по вражеским бронемашинам в Михайловке и Бондаревке.

В Беловском районе поступили новости об уничтожении группы ДРГ в населенном пункте Борки. В последнее время в этом регионе противник потерял отделение пехоты, что указывает на попытки ВСУ укрепиться на данном участке.


Торецкое направление


Продолжается движение ВС РФ на Торецк (Дзержинск) через Торецкую агломерацию. Бои ведутся на западных окраинах Кирово и Артёмово. Терриконы в настоящее время находятся под контролем украинских сил. В Нью-Йорке регистрируется новая волна наступления российских войск. На западе города подразделения российской армии продвигаются на север.


Харьковское направление


На западной части фронта российские войска сделали небольшие успехи к западу от Глубокого. В окрестностях Липцев продолжаются столкновения к северо-востоку от данного населённого пункта. Кроме того, отмечено продвижение российских сил к востоку от Лукьянцев. На восточной линии фронта идут бои в районах Старинцы, Волчанска и Тихого. Давление со стороны ВСУ в зоне Глубокого и Волчанска постепенно ослабевает.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Покровское направление


Активные боестолкновения зафиксированы на подходах к Новоторецкому и на юго-восточных окраинах Гродовки. ВС РФ совершили продвижение от Сергеевки к Журавке и вошли в Орловку. Некоторые источники утверждают, что данный населённый пункт теперь полностью под контролем российской армии. Из Желанного российские войска движутся вдоль железнодорожной линии в сторону Николаевки, с намерением продвигаться дальше к Новогродовке.


Константиновское направление


На восточной границе микрорайона Октябрьский в городе Часов Яр продолжаются интенсивные столкновения. Вражеские силы обмениваются ударами с использованием беспилотников, также происходят стрелковые бои.

Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок
Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок

Угледарское направление


Продолжаются ожесточенные бои за Константиновку. ВС РФ полностью контролируют восточную часть города. Столкновения также происходят на севере населённого пункта — российские войска медленно продвигаются к Константиновке с направления Победы.

Кроме того, армия России находится всего в 6 км от Селидово, потеря которого станет серьезной угрозой для обороны Курахово.

Читайте также:

Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ

В Германии назвали причины быстрого продвижения российских войск в ДНР

CNN: жители Покровска в ДНР прячут детей во избежание принудительной эвакуации
#мост
#движение
#военные
#армия
#бпла
#армия россии
#новости
#днр
#всу
#вс рф
#сво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ
N-tv: новобранцы ВСУ отказываются стрелять, не умеют воевать и бросают позиции
24 августа 2024, 08:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

Новобранцы украинской армии отказываются стрелять в противника. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv со ссылкой на разговор с военнослужащими ВСУ.
По словам командира батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные бойцы видят ВС России на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Он отметил, что если солдаты не применяют оружие, то они неэффективны.

Согласно информации источника, некоторые новобранцы испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя, а кто-то покидает свои позиции. Командиры украинской армии объясняют это плохой подготовкой и «явным превосходством российских войск в воздухе и по количеству боеприпасов».

Читайте также:

Луценко: Мобилизованные в ВСУ заключенные не хотят воевать

Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
#оружие
#данные
#солдаты
#всу
#ракеты
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ
Подпольщик Лебедев: по собиравшимся в Курскую область бойцам ВСУ нанесли удар
24 августа 2024, 08:22

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по скоплению военных ВСУ в Юнаковском сельском совете в Сумской области был нанесен удар авиабомбой. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что прилет произошел в четыре часа утра. По словам Лебедева, ударом ФАБ были ликвидированы украинские боевики которые собирались идти в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали автомобиль с офицерами ВСУ в Великой Писаревке и грузовик с живой силой в районе города Середины-Буды в Сумской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина

Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
#автомобиль
#грузовик
#данные
#всу
#ракеты
#дроны
#вс рф
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При атаке украинского дрона на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
Гладков: житель поселка Малиновка получил ранение в результате удара дрона ВСУ
24 августа 2024, 07:42

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ атаковали дроном поселок Малиновка Белгородского района, в результате чего местный житель получил ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что мужчина получил осколочное ранение левого межреберья и слепое осколочное ранение бедра. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.

Также, по словам Гладкова, в одном из частных домов выбило окна.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение

Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра
#белгородская область
#пострадавший
#всу
#дрон
#мужчина
#ранение
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снайпера ВСУ обвинили в наведении ракеты «Искандер» на его спецподразделение
24 августа 2024, 07:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Снайпер группы специального назначения обвиняется в передаче российской стороне через соцсети координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой «Искандер-М». Об этом сообщается в постановлении Шевченковского районного суда Киева.
Уточняется, что решение было опубликовано 4 июля, однако широкое распространение оно получило только сейчас. Согласно информации постановления, в ноябре прошлого года ВС России совершили удар ракетой «Искандер-М», в результате чего погибли и получили ранения военные подразделения снайпера, в том числе из числа руководящего состава.

Отмечается, что снайпер был завербован и неоднократно передавал данные о ВСУ за денежное вознаграждение.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Минобороны показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра

Луценко: Мобилизованные в ВСУ заключенные не хотят воевать

Боррель впервые публично признал, что ЕС является частью конфликта на Украине
#видео
#всу
#удар
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы ликвидировали до 480 бойцов ВСУ
Группировка «Запад» заняла 30 опорных пунктов и ликвидировала до 480 бойцов ВСУ
24 августа 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Группировка войск «Запад» взяла под контроль 30 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нейтрализовала 480 украинских бойцов. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Ивана Бигма.
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах таких населенных пунктов, как Торское, Степовае, Новоселовка, Петропавловка, Стельмаховка и Кругляковка.

«За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, 7 артиллерийских орудий, 7 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены 7 складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА», – подчеркнул Бигма.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» подбили гаубицу Д-30 и уничтожили орудие ВСУ с расчетом в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Читайте также:

Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска

Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области

«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
#всу
#сво
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф