Украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Об это сообщает «Страна» в своем Telegram-канале.
В момент обращения Зеленский находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение украинских боевиков на Курскую область. В ролике предводитель киевского режима пообещал, что россияне «получат горя».
22 августа Зеленский посетил приграничье Сумской области, где он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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22 августа Зеленский посетил приграничье Сумской области, где он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова