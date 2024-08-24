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Новобранцы украинской армии отказываются стрелять в противника. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv со ссылкой на разговор с военнослужащими ВСУ.
По словам командира батальона 47-й бригады ВСУ, некоторые недавно мобилизованные бойцы видят ВС России на огневой позиции в окопе и не открывают огонь. Он отметил, что если солдаты не применяют оружие, то они неэффективны.
Согласно информации источника, некоторые новобранцы испытывают трудности с элементарными приемами ведения боя, а кто-то покидает свои позиции. Командиры украинской армии объясняют это плохой подготовкой и «явным превосходством российских войск в воздухе и по количеству боеприпасов».
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