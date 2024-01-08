Новобранцы ВСУ гибнут на фронте уже в первые дни из-за недостатка обучения

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Украинская армия не сможет качественно обучить новобранцев из-за российских ударов по тренировочным центрам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их? Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине — это готовая мишень, по которой она способна нанести удар», — подчеркнул Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он рассказал, что сейчас новобранцы в ВСУ обучаются всего около двух-трех недель, после чего сразу отправляются на линию боевого соприкосновения. По словам Джонсона, многие из них погибают в первые дни из-за некачественной подготовки.
Ранее газета Bild сообщала, что в Германии больше года пытаются понять, чьи беспилотники наблюдают за местами тренировок немецких и украинских военных и их казармами.
Читайте также:
Welt: Украинские войска несут тяжёлые потери в сражениях на Днепре
В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России
Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев
Элина Позднякова