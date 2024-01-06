Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев

Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев

Депутат Рады Чернев: изменение закона о мобилизации коснется уехавших украинцев
06 января 2024, 03:36
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Предложенные изменения в законодательстве о мобилизации будут распространяться и на тех украинцев, которые покинули страну, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщил телеканал «1+1».

Парламентарий выразил убеждение, что для украинцев, уехавших из страны, возникает больше вопросов, чем ответов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал нехватку солдат в армии, однако выразил мнение, что предложенные изменения в законодательстве о мобилизации не являются лучшим решением.

Читайте также:

Генерал Кривонос: Наступление России на Чернигов станет проблемой для ВСУ

Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

Экс-глава МВД Украины Луценко назвал положение ВСУ критическим
#изменения
#мвд
#страны
#мнение
#всу
#солдат
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Крымом сбили четыре ракеты ВСУ
Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты
06 января 2024, 02:32

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 6 января российские противовоздушные силы перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымским полуостровом, сообщило Минобороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили авиационные управляемые ракеты Вооруженных сил Украины около полуночи по московскому времени.

Ранее, 5 января, Минобороны информировало о уничтожении и перехвате 36 украинских беспилотников над Крымом и Краснодарским краем. Это пресекло, по словам военного ведомства, предполагаемую попытку ВСУ осуществить террористическую атаку на объекты в России.

Читайте также:

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии в Челябинской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть один пострадавший

NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии
#фсб
#всу
#минобороны
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган предложил Зеленскому стать посредником в мирных переговорах с Россией
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в мирных переговорах с Россией
05 января 2024, 23:38

Фото: iStock/ffikretow

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить посредником в мирных переговорах с Россией, пишет Anadolu.
Эрдоган выразил мнение, что переговоры должны начинаться после объявления режима прекращения огня. Турецкий лидер также подчеркнул важность восстановления работы зернового коридора.

Ранее, два дня назад, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что в Вашингтоне не видят готовности Москвы к переговорам с Киевом. О неактуальности переговоров также говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также:

Axios: В Белом доме растет напряженность между Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби

Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ
#мнение
#дмитрий песков
#дома
#лидер
#всу
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность
05 января 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможной угрозе ракетной опасности в региональной столице.
Эту информацию также подтвердили в мэрии города агентству ТАСС. Горожан призвали покинуть открытые участки улиц, покинуть автомобили и вернуться домой. В помещениях также рекомендуется избегать пребывания у окон.

Гладков ранее сообщил о нескольких ракетных обстрелах Вооруженных сил Украины, затронувших Белгород, Шебекино и Грайворонские городские округа, а также территории нескольких районов в области.

Читайте также:

Жителям Белгорода предложено выехать в Старый Оскол и Губкин

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть один пострадавший

Власти Непала прекратили выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине
#автомобили
#Белгород
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ
05 января 2024, 21:36

Фото: iStock/3dmitry

Киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинских войск. Об этом Гетьман сообщил в эфире YouTube-канала «Сейчас».
Гетьман отметил, что чувствительные потери украинского военно-промышленного комплекса стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям российских бойцов. Эксперт подчеркнул, что данные о стратегических объектах «черпается из открытых источников в интернете».

Ранее сообщалось, что российские войска смогли показать слабость оружия Североатлантического альянса. В ВСУ не осталось немецких танков Leopard 2, которые можно использовать в бою, а американские Abrams приходится прятать от боевых действий, настолько плохо они показали себя во время сражений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
#россия
#эксперт
#военные
#владимир путин
#данные
#сво
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
AT: ВС России уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине
05 января 2024, 19:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ уничтожили наилучшее вооружение НАТО на Украине. Об этом пишет Asia Times.
Сообщается, что российские войска смогли показать слабость оружия Североатлантического альянса. Авторы материала отмечают, что в рядах ВСУ не осталось немецких танков Leopard 2, которые можно использовать в бою, а американские Abrams приходится прятать от боевых действий, настолько плохо они показали себя во время сражений.

При этом военную помощь Киеву оказывают 54 страны, однако ВСУ продолжают терпеть поражение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
#помощь
#военные
#владимир путин
#сво
#всу
#зеленский
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кривом Роге прогремел взрыв
05 января 2024, 19:20

Фото: istockphoto/RamonCast

В пятницу, 5 января, в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области случился взрыв.
Об этом сказано в Telegram-канале «РБК-Украина». Местные власти не прокомментировали информацию о взрыве. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.

Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram. Также в сторону Староконстантинова, где располагается военный аэродром, направились группы беспилотников.4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог.

Журналисты сообщали о громких звуках прилетов на фоне работающих сирен воздушной тревоги.

Читайте также:

Взрывы прогремели в Хмельницкой области

Генерал Кривонос: Наступление России на Чернигов станет проблемой для ВСУ

Власти Непала прекратили выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал Кривонос: Наступление России на Чернигов станет проблемой для ВСУ
05 января 2024, 19:04

Фото: сайт Минобороны РФ

Генерал ВС Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ ведут в Донбассе активные боевые действия, растягивая силы украинской армии на множество направлений.
В эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» Кривонос отметил, что зонами мощных столкновений в настоящее время являются Лиманское, Артёмовское, Лиманское, и Марьинское направления. Кроме того, он выразил опасения, что при распространении конфликта на Черниговскую область у Украины появятся дополнительные проблемы.

Украинский генерал подчеркнул необходимость ускорения мобилизации в стране и повышения уровня подготовки военнослужащих ВСУ для предотвращения катастрофы на фронте и эффективного противостояния России.

Читайте также:

Министр обороны Украины Умеров рассказал коллеге из Польши о ситуации на фронте

Депутат Верховной Рады Рудык сравнила удар ВКС РФ по Киеву с Армагеддоном

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ
#вкс
#министр
#youtube
#всу
#удар
#рф
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Непала прекратили выдавать разрешения на работу в РФ и на Украине
05 января 2024, 18:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Непальские власти запретили выдачу разрешений на работу гражданам в России и на Украине из-за того, что участились случаи их вербовки для участия в вооруженном конфликте.
Himalayan Times пишет, что непальский Департамент занятости сообщил, что существуют свидетельства того, что граждане страны участвуют в боях. Для них это закончилось неблагополучно. Некоторые из них оказались в плену.

Директор Департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети сообщил, что выдача разрешений на работу в РФ и на Украине пока приостановлена.

6 декабря стало известно, что непальские полицейские задержали 10 непальцев, которые могли вербовать людей в российскую армию.

10 задержанных брали с безработных парней по $9 тысяч под предлогом продажи туристических виз, а потом отправляли их в Россию через ОАЭ для призыва в ВС РФ.

Ранее власти Непала обратились к России с просьбой вернуть на родину тела граждан, которые принимали участие в конфликте на Украине в составе ВС РФ.

Читайте также:

Депутат Верховной Рады Рудык сравнила удар ВКС РФ по Киеву с Армагеддоном

Жителям Белгорода предложено выехать в Старый Оскол и Губкин

RS: Украину ждёт крах без финансовой помощи Америки
#сво
#работа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр обороны Украины Умеров рассказал коллеге из Польши о ситуации на фронте
05 января 2024, 18:09

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о ситуации на фронте коллеге из Польши Владиславу Косиняку-Камышу. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.
«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — говорится в публикации.

Умеров также поздравил Косиняка-Камыша с назначением и предоставил актуальную информацию по ситуации на передовой. Кроме того, глава МО Украины пригласил польского коллегу в Киев.

Читайте также:

​Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ

Депутат Верховной Рады Рудык сравнила удар ВКС РФ по Киеву с Армагеддоном
#киев
#рф
#украина
#польша
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф