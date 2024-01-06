Новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев

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Предложенные изменения в законодательстве о мобилизации будут распространяться и на тех украинцев, которые покинули страну, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщил телеканал «1+1».
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признал нехватку солдат в армии, однако выразил мнение, что предложенные изменения в законодательстве о мобилизации не являются лучшим решением.
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