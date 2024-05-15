Украинская делегация на «Евровидении» получила штраф за футболку с политпринтом

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Делегация от Украины на «Евровидении-2024» получила штраф за футболку с политическим принтом, об этом сообщает RT.
По информации СМИ, певица Alyona Alyona явилась на конкурс в футболке с надписью «Свобода защитникам «Азовстали».
Позже артистка призналась, что знала о запрете на любые политические высказывания и демонстрацию подобной символики, а также о том, что она вместе со всей командой попадёт в кадр в этой футболке.
Alyona Alyona заявила, что сознательно пошла на нарушение правил конкурса.
Напомним, «Евровидение-2024» завершилось 11 мая в шведском городе Мальмё. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code».
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Позже артистка призналась, что знала о запрете на любые политические высказывания и демонстрацию подобной символики, а также о том, что она вместе со всей командой попадёт в кадр в этой футболке.
Alyona Alyona заявила, что сознательно пошла на нарушение правил конкурса.
Напомним, «Евровидение-2024» завершилось 11 мая в шведском городе Мальмё. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code».
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Евгения Парфентьева