Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
При этом Хамзаев заявил о необходимости игнорировать конкурс.
Он отметил, что для людей в обыденной жизни «Евровидение» не имеет огромного значения, а что касается участия нашей страны – то у нас, по словам депутата, есть и свои талантливые исполнители, хиты, конкурсы и концерты.
Ранее музыканты из Финляндии собирали подписи за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024.
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«Если запрещать, то это желание смотреть у людей начинает вырабатываться, идёт обратная реакция. Надо просто проигнорировать. Это бессмысленное явление с учётом их неадекватного поведения и отношения к нам. Это их шоу, но без России такие мероприятия неинтересны. В целом, надо спокойно к этому относиться с учетом их оголтелого русофобского фактора», – пояснил в беседе с Газета.ру Хамзаев.
Он отметил, что для людей в обыденной жизни «Евровидение» не имеет огромного значения, а что касается участия нашей страны – то у нас, по словам депутата, есть и свои талантливые исполнители, хиты, конкурсы и концерты.
Ранее музыканты из Финляндии собирали подписи за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024.
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Мелисса Тимофеева