Акты сатанизма, война в Израиле и украинский феминизм: как проходит конкурс «Евровидения-2024»

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В шведском Мальмё стартовал песенный конкурс «Евровидение». Конкурсанты из Ирландии предстали в образе сатанистов и принялись вызывать дьявола, а представительницы Украины затронули в песнях тему феминизма. О том, какие скандалы произошли на конкурсе, и почему в Госдуме РФ призвали игнорировать его проведение, расскажет редакция «Радио 1».
Где и когда проходит Евровидение в 2024 году
Песенный конкурс «Евровидение» в 2024 году проходит в 68-й раз. Участие в нем приняли 37 стран. Ведущими конкурса будут телеведущая Петра Меде, которая уже вела «Евровидение» в 2013-м и 2016-м, и актриса Малин Акерман, известная по фильму «Хранители» режиссера Зака Снайдера. Первый полуфинал конкурса прошел 7 мая. 9 мая состоится второй этап, а финал мероприятия запланирован на 11 мая.
Скандал с Израилем на «Евровидении»
Конкурс Евровидения, который в последние годы стал носить политический характер, нередко становится эпицентром скандалов. В этом году остро стал вопрос участия в конкурсе Израиля, который находится в состоянии военного конфликта с палестинским движением «ХАМАС». Поклонники конкурса начали требовать от организаторов дисквалификации этой страны по аналогии с тем, как это произошло с Россией после начала СВО на Украине.
Представители финской музыкальной индустрии даже составили петицию с призывом отказаться от участия в случае, если Израиль все же представит на конкурс своего исполнителя. С аналогичными требованиями выступила также представительница Франции на конкурсе «Евровидения» 2023 года La Zarra. Однако организаторы мероприятия позже заявили, что конкурс не имеет политического подтекста, а участие в нем принимают не правительства, а общественные телевещатели, поэтому Израилю все же было позволено принять участие в «Евровидении».
Ирландия «вызвала дьявола» на «Евровидении»
Певица под псевдонимом Bambie Thug исполнила на конкурсе песню Doomsday Blue («Уныние Судного дня»). Участники музыкального коллектива вышли на сцену в образе сатанистов и принялись вызывать дьявола, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности.
Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»
Украина на Евровидении 2024
Конкурсантки от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria исполнили композицию, затрагивающую тему феминизма. «Девочкам всегда предъявляют слишком много требований и претензий, и им приходится искать свой путь», — строчки из текста песни.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona называет себя представительницей бодипозитива, а Джерри Хейл стала известна благодаря исполнению кавер-версий песен.
Финалисты Евровидения 2024
За право выхода в финал, который запланирован на 11 мая, будут бороться 16 стран, включая Израиль, Армению, Латвию и Грузию. После первого отбора по результатам голосования уже прошли в финал Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия.
Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. От участия в «Евровидении» в этом году отказались Румыния, которая не представлена на конкурсе из-за затянувшихся переговоров по согласованию бюджета, и Северная Македония, которая не выделила финансирование для участия своей делегации.
В Госдуме призвали игнорировать «Евровидение»
Запрещать песенный конкурс «Евровидение» бессмысленно, его нужно просто игнорировать. Таким мнением с изданием «Газета.ру» поделился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он также указал на то, что без России конкурс «Евровидение» лишен смысла и неинтересен.
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