Российские военные рассказали о пленении 11 солдат ВСУ в бою на Днепре

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военнослужащие рассказали о тяжелом бою с частями морской пехоты противника, которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе столкновения нашим бойцам удалось взять в плен 11 солдат ВСУ.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы, передает РИА Новости. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку.
Именно умелые и грамотные действия российского офицера способствовали успешному исходу боя, уверены военнослужащие ВС РФ. Он приказал бойцам с позывными Шеф и Француз зайти пулеметчику во фланг. Когда пулемет буквально на несколько секунд замолчал, пока украинец менял боекомплект, российские бойцы стремительно ворвались на позицию и вырубили пулеметчика ударом приклада по голове. Его помощник, второй номер, понял, что все для него закончилось и сдался сам.
Арсланов в ходе боя был ранен, но продолжал командовать. Под его руководством русские солдаты пленили еще пятерых украинцев. Четверо сдались сами, когда стало нечем стрелять. Исход боя был предрешен в пользу россиян в тот момент, когда замолчал украинский пулемет.
В разговоре с корреспондентом агентства российские бойцы назвали своего командира настоящим мужиком и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они не сомневаются в скорой победе, раз ими командуют такие офицеры.
Читайте также:
Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Именно умелые и грамотные действия российского офицера способствовали успешному исходу боя, уверены военнослужащие ВС РФ. Он приказал бойцам с позывными Шеф и Француз зайти пулеметчику во фланг. Когда пулемет буквально на несколько секунд замолчал, пока украинец менял боекомплект, российские бойцы стремительно ворвались на позицию и вырубили пулеметчика ударом приклада по голове. Его помощник, второй номер, понял, что все для него закончилось и сдался сам.
В разговоре с корреспондентом агентства российские бойцы назвали своего командира настоящим мужиком и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они не сомневаются в скорой победе, раз ими командуют такие офицеры.
Читайте также:
Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении
SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область
Эстонская военная разведка заявила об инициативе России в зоне СВО
Александр Бойцов