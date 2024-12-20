Украинская журналистка Панченко посоветовала генсеку НАТО Рютте пойти в окопы

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте следует отправиться воевать на Украину. С таким призывом обратилась к нему украинская журналистка Диана Панченко.
Так она отреагировала в своей социальной сети Х на пост главы НАТО, посвящённый встрече с нелегитимным президентом страны Владимиром Зеленским.
В среду, 18 декабря, в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте, несколькими лидерами ЕС, а также главами Евросоюза и Еврокомиссии. При этом генеральный секретарь блока в своём выступлении перед встречей неожиданно сделал акцент на будущем мирном соглашении, а также необходимости обеспечить Киеву сильную позицию за столом переговоров.
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«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала журналистка.
В среду, 18 декабря, в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте, несколькими лидерами ЕС, а также главами Евросоюза и Еврокомиссии. При этом генеральный секретарь блока в своём выступлении перед встречей неожиданно сделал акцент на будущем мирном соглашении, а также необходимости обеспечить Киеву сильную позицию за столом переговоров.
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Александр Бойцов