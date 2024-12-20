Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что все жители страны ненавидят Владимира Зеленского. Об этом она написала в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в четверг, что у него много друзей в Киеве. Это действительно так, поскольку в украинской столице все ненавидят Зеленского, отметила Панченко.
Напомним, что накануне во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин сообщил, что на Украине есть те, с кем можно разговаривать. Глава государства отметил, что речь идёт об украинцах, которые хотят смены власти в стране. После он добавил, что на Украине есть «много наших ребят».
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Анастасия Чинкова