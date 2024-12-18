Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
По ее словам, предстоящее наступление будет масштабным. Панченко пояснила, что именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов в отношении граждан.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Зеленский идет ва-банк», — добавила журналистка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова