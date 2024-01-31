В Петербурге против беспилотника впервые применили комплекс С-400

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В Санкт-Петербурге ВС РФ впервые применили зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», чтобы сбить украинских беспилотник. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, вражеский дрон был сбит минувшей ночью около 4:20 над Колпино в Петербурге. Для этого впервые был применен зенитный ракетный комплекс «Триумф».
Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.
При это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал хлопок, который слышали жители города. По его словам, ЧП произошло на промышленной площадке в Невском районе. Он подчеркнул, что во время инцидента никто не пострадал. Также не нанесен существенный вред имуществу.
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Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.
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Элина Позднякова