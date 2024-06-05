Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские СМИ сообщили об активизации наступления ВС РФ под Часовым Яром

Украинские СМИ сообщили об активизации наступления ВС РФ под Часовым Яром

Наступление ВС РФ активизировалось под Часовым Яром
05 июня 2024, 12:22
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под Часовым Яром активизировалось наступление российских войск. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что несколько дней назад ВС РФ продвинулись к северу от города. На данный момент несколько пехотных групп смогли прорваться в самый восточный микрорайон города Канал, который несколько дней подряд штурмовали с трёх сторон.

Кроме того, накануне ВС РФ начали мощный штурм с северной стороны микрорайона Новый.



Как сообщает издание, ситуация на данном участке для ВСУ крайне тяжёлая, поскольку идут постоянные штурмы и обстрелы как под самим Часовым Яром, так и в районах соседних населённых пунктов Клещеевки, Андреевки и Калиновки.

Читайте также:

Флаг над Парасковиевкой и успешное наступление ВС РФ в районе Работино: Последние новости СВО

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов

Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
#вс рф
#всу
#часов яр
#сво
Названо условие, при котором многодетные украинцы получат отсрочку от мобилизации
Многодетные украинцы получат отсрочку от мобилизации с помощью нотариуса
05 июня 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Sergii Vasylchenko

Многодетным украинцам могут не дать отсрочку от мобилизации при отсутствии нотариального подтверждения, что они содержат своих детей. Об этом сообщают украинские издания, ссылаясь на нардепа Игоря Фриса.
Мобилизацию на Украине постоянно ужесточают. Так, разрешено мобилизовать многодетных отцов за неуплату алиментов. Кроме того, теперь украинским военкомам необязательно вручать повестку лично в руки.

Также киевский режим хочет ввести некую систему доносов на уклонистов за деньги. Мобилизацию в стране объявили в конце февраля 2022 года. Украинцам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.

Мужчины, дабы не быть призванными на фронт, прибегают к различным методам обмана. Переодеваются в женщин, приобретают специальные маски, чтобы выглядеть старше своих лет.

Читайте также:

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
#украина
#мобилизация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Флаг над Парасковиевкой и успешное наступление ВС РФ в районе Работино: Последние новости СВО
ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР и подняли флаг России
05 июня 2024, 11:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ из группировки «Север» расчистили путь на Харьковском направлении, уничтожив заминированный опорный пункт украинской армии. Это поспособствовало продвижению военных на данном участке фронта.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие новые позиции заняли ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении. Благодаря этому российские солдаты смогли продвинуться вперед. В российском военном ведомстве отметили, что за неделю были уничтожены до трех укреплений украинской армии на этом направлении.

Также стало известно о том, что ракеты ОТРК «Искандер» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», украинские десантники оборудовали свою базу на территории туберкулезного диспансера. После получения разведданных по скоплению подразделений украинской армии был нанесен прицельный удар.

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Бойцы ВС РФ проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальоны. По ним активно работают артиллеристы.

Авдеевское направление


Российские военнослужащие из группировки «Восток» наносят удары по скоплениям ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Продолжается нанесение ударов по пехоте противника в районе Часова Яра. По данным военкоров, по украинским боевикам работают расчеты ЗУ-23-2.

Угледарское направление


Согласно последней полученной информации с Угледарского направления, в Парасковиевке в Марьинском районе поднят российский триколор. В Минобороны России еще не подтвердили данную информацию. В настоящее время бойцы армии России уничтожают остаточные очаги сопротивления ВСУ в черте населенного пункта.

Освобождение Парасковиевки от сил противника откроет дорогу на Константиновку. Через Константиновку проходит одна из «дорог жизни» гарнизона украинской армии, который находится в Угледаре.

Читайте также:

Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью

Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ

В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине
#спецоперация
#сво
#всу
#вс рф
#россия
#конфликт
#сводкасво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщики нашли турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области
Подпольщики обнаружили БПЛА Bayraktar на аэродроме в Николаевской области
05 июня 2024, 10:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Аэродром Кульбакино под Николаевом используют под беспилотники Bayraktar боевики ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, «Байрактары» являются беспилотниками серьезного типа.
Перед этим представители херсонского пророссийского подполья сообщали о прибытии из Киева группы военкоров и режиссеров, чтобы инсценировать поражение мирных граждан в образовательных, медицинских и прочих социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ.

Со слов подпольщиков, 13 человек, а именно, операторы и режиссеры прибыли в конце мая. Их цель — обвинить российскую сторону в якобы уничтожении мирных людей. Кроме того, по данным пророссийского подполья, прибывшие имеют серьезную подготовку по информационно-психологическому воздействию, пройденную под руководством американских и британских специалистов.

Читайте также:

Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске, сообщило подполье

Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье

Подполье: ВС РФ разбомбили военный аэродром ВСУ в городе Стрый Львовской области
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#новости
#бпла
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филиппо: отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию
05 июня 2024, 09:55

Фото: iStock/e-crow

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети Х, что отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта.
Филиппо задался вопросом, неужели Париж действительно хочет, чтобы кровь французских солдат пролилась в конфликте, к которому Франция никак не относится. Он отметил, что Париж не должен никого отправлять на Украину.

Филиппо заключил, что лучше Франции прекратить поставки оружия киевскому режиму и пытаться достичь мирного урегулирования военного противостояния.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине, которые находятся там в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для России.

Напомним, в начале прошлого месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

Читайте также:

Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России

Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине

«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
#франция
#военные
#кровь
#сергей лавров
#мид
#министр
#париж
#поставки
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
Пятилетний ребенок умер в больнице после обстрела запорожского села Новозлатополь
05 июня 2024, 09:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего ребенка, им будет оказана вся возможная помощь», — написал Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
#ребёнок
#помощь
#владимир путин
#президент
#радио
#бпла
#человек
#соболезнования
#операции
#telegram
#лидер
#сво
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Минобороны: над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять беспилотников
05 июня 2024, 08:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области», — отметили в ведомстве.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российский офицер спрогнозировал следующий шаг Украины в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ

Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ

В Донецке из-за активности БПЛА появилась «дорога смерти»
#владимир путин
#президент
#радио
#дорога
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#всу
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине разрешили призывать в армию дезертиров
Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров
05 июня 2024, 08:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Государственное бюро расследований Украины из-за нехватки бойцов разрешило ВСУ брать на службу дезертиров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на письмо директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.
В документе говорится, что командующие частями неоднозначно трактуют случаи, когда военный оставляет позиции, но спустя некоторое время возвращается обратно. По мнению командиров, такие случаи являются дезертирством несмотря на отсутствие решения со стороны правоохранительных органов.

В ведомстве рекомендовали восстанавливать звание тем солдатам, которые добровольно возвращаются на службу. Уточняется, что при этом за ними предлагается сохранить право на финансовое обеспечение.

Напомним, в прошлом месяце на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные в течение шестидесяти дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате.

Читайте также:

В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине

Лавров назвал французских инструкторов на Украине законной целью для России

Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
#конфликт
#право
#спецоперация
#всу
#украина
#солдаты
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
05 июня 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» отрабатывают действия по взятию опорных пунктов Вооруженных сил Украины на купянском участке фронта по копиям опорников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады с позывным «Таракан».
Сообщается, что на данный опорный пункт отрабатывать штурмовые действия группу привели первый раз.

«То есть она даже не знает, где какие повороты и так далее», — рассказал командир.

По его словам опорный пункт был создан специально, чтобы у личного состава, то есть у «штурмов» было понимание конструкции опорного пункта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Харьковской области рассказали о целях мобилизации на Украине

Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777

Раненый боец СВО сообщил об угрозах командования
#владимир путин
#президент
#радио
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
После минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
РИА Новости: Украинские уклонисты гибнут на заминированных ВСУ берегах Тисы
05 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

В результате минирования пограничниками Украины берегов реки Тисы появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались нелегально переплыть ее и покинуть страну во избежание тотальной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
До этого западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по как минимум 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки, находящиеся на границе.

«Вот только в апреле стали минировать — и уже первый «улов». Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», — рассказал источник.
В одной из соцсетей появились кадры, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу.

На записи видно, что мужчине оторвало ногу.

Читайте также:

В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского

Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров с Россией

Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения

#реки
#горы
#погибшие
#страны
#кадры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф