Украинские СМИ сообщили об активизации наступления ВС РФ под Часовым Яром

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Под Часовым Яром активизировалось наступление российских войск. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что несколько дней назад ВС РФ продвинулись к северу от города. На данный момент несколько пехотных групп смогли прорваться в самый восточный микрорайон города Канал, который несколько дней подряд штурмовали с трёх сторон.
Кроме того, накануне ВС РФ начали мощный штурм с северной стороны микрорайона Новый.
Как сообщает издание, ситуация на данном участке для ВСУ крайне тяжёлая, поскольку идут постоянные штурмы и обстрелы как под самим Часовым Яром, так и в районах соседних населённых пунктов Клещеевки, Андреевки и Калиновки.
Читайте также:
Флаг над Парасковиевкой и успешное наступление ВС РФ в районе Работино: Последние новости СВО
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
Кроме того, накануне ВС РФ начали мощный штурм с северной стороны микрорайона Новый.
Как сообщает издание, ситуация на данном участке для ВСУ крайне тяжёлая, поскольку идут постоянные штурмы и обстрелы как под самим Часовым Яром, так и в районах соседних населённых пунктов Клещеевки, Андреевки и Калиновки.
Читайте также:
Флаг над Парасковиевкой и успешное наступление ВС РФ в районе Работино: Последние новости СВО
Над Белгородской, Курской и Воронежской областями за ночь сбили пять дронов
Боец ВС России: штурмовые подразделения тренируются на копиях «опорников» ВСУ
Анастасия Чинкова