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Бойцы ВС РФ из группировки «Север» расчистили путь на Харьковском направлении, уничтожив заминированный опорный пункт украинской армии. Это поспособствовало продвижению военных на данном участке фронта.
О последних событиях в зоне специальной военной операции и о том, какие новые позиции заняли ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении. Благодаря этому российские солдаты смогли продвинуться вперед. В российском военном ведомстве отметили, что за неделю были уничтожены до трех укреплений украинской армии на этом направлении.
Также стало известно о том, что ракеты ОТРК «Искандер» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», украинские десантники оборудовали свою базу на территории туберкулезного диспансера. После получения разведданных по скоплению подразделений украинской армии был нанесен прицельный удар.
На Запорожском направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Бойцы ВС РФ проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальоны. По ним активно работают артиллеристы.
Российские военнослужащие из группировки «Восток» наносят удары по скоплениям ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Продолжается нанесение ударов по пехоте противника в районе Часова Яра. По данным военкоров, по украинским боевикам работают расчеты ЗУ-23-2.
Согласно последней полученной информации с Угледарского направления, в Парасковиевке в Марьинском районе поднят российский триколор. В Минобороны России еще не подтвердили данную информацию. В настоящее время бойцы армии России уничтожают остаточные очаги сопротивления ВСУ в черте населенного пункта.
Освобождение Парасковиевки от сил противника откроет дорогу на Константиновку. Через Константиновку проходит одна из «дорог жизни» гарнизона украинской армии, который находится в Угледаре.
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Харьковское направление
Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил заминированный опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении. Благодаря этому российские солдаты смогли продвинуться вперед. В российском военном ведомстве отметили, что за неделю были уничтожены до трех укреплений украинской армии на этом направлении.
Также стало известно о том, что ракеты ОТРК «Искандер» поразили базу 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Изюме. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», украинские десантники оборудовали свою базу на территории туберкулезного диспансера. После получения разведданных по скоплению подразделений украинской армии был нанесен прицельный удар.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются бои в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Бойцы ВС РФ проводят разведку и планомерно уничтожают украинские батальоны. По ним активно работают артиллеристы.
Авдеевское направление
Российские военнослужащие из группировки «Восток» наносят удары по скоплениям ВСУ в районе села Урожайное. Поддержку оказывают расчеты орудий «Гиацинт-С». Продолжается нанесение ударов по пехоте противника в районе Часова Яра. По данным военкоров, по украинским боевикам работают расчеты ЗУ-23-2.
Угледарское направление
Согласно последней полученной информации с Угледарского направления, в Парасковиевке в Марьинском районе поднят российский триколор. В Минобороны России еще не подтвердили данную информацию. В настоящее время бойцы армии России уничтожают остаточные очаги сопротивления ВСУ в черте населенного пункта.
Освобождение Парасковиевки от сил противника откроет дорогу на Константиновку. Через Константиновку проходит одна из «дорог жизни» гарнизона украинской армии, который находится в Угледаре.
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Екатерина Коршунова