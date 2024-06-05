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Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» отрабатывают действия по взятию опорных пунктов Вооруженных сил Украины на купянском участке фронта по копиям опорников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады с позывным «Таракан».
Сообщается, что на данный опорный пункт отрабатывать штурмовые действия группу привели первый раз.
По его словам опорный пункт был создан специально, чтобы у личного состава, то есть у «штурмов» было понимание конструкции опорного пункта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«То есть она даже не знает, где какие повороты и так далее», — рассказал командир.
По его словам опорный пункт был создан специально, чтобы у личного состава, то есть у «штурмов» было понимание конструкции опорного пункта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова