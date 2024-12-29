Глава МИД Лавров: Россию не устраивают предложения по Украине от команды Трампа

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Российскую сторону не устраивают инициативы команды новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат упомянул интервью Трампа Time от 12 декабря.
«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — прокомментировал Лавров.Министр подчеркнул, что от действующих американских властей не поступало никаких сигналов о готовности к переговорам по конфликту на Украине. Что касается самого Трампа, его сегодняшний статус «избранный президент», в то время как фактическим хозяином Белого дома является Джо Байден, резюмировал Лавров.
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