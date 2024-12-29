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Отсутствие высокопрофессиональных кадров мешает боевикам ВСУ эффективно пользоваться западными вооружениями, считают обозреватели EU Reporter.
«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — сказано в публикации.
Журналисты подчеркнули, что оптимистичные заявления Владимира Зеленского на фоне происходящего являются подозрительными, поскольку ВСУ проигрывают, а где находится персонал, обученный западными специалистами, — неизвестно.
Перед этим сообщалось, что повредил украинский беспилотник в Ростовской области.
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Никита Кротов