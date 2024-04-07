Украинские военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) в Измаильском районе Одесской области Украины пытались мобилизовать 14-летнего подростка. Его жёстко задержали на улице и затолкали в микроавтобус.
Инцидент произошёл в селе Приозёрное Суворовской общины, передаёт украинское издание «Страна.ua». В публикации указано, что подростку пришлось пережить физическое насилие, психологические и моральные пытки. По его рассказу, на улице люди в военной форме и балаклавах скрутили его, ударили автоматом в спину, приставили ствол к голове, а затем связали руки пластиковой стяжкой.
Затем военные в микроавтобусе вывезли школьника за пределы села, но потом, узнав его возраст, просто выбросили из машины, пригрозив расправой, если он кому-нибудь расскажет о случившемся. Жители села уже отправили обращения в полицию, прокуратуру и уполномоченному по правам ребёнка.
Читайте также:
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Александр Бойцов