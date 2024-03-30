Украинские военкомы в Хмельницком пожаловались в полицию после нападения женщин

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) обратились в полицию. Они написали заявление о нападении на военкомов «группы агрессивных женщин».
Ранее в местных СМИ была опубликована видеозапись, на которой несколько возбуждённых женщин окружили автомобиль военкомата. После того, как одна из них, вооружившись палкой, стала разбивать окна машины, сидевший внутри военком вынужден был спасаться бегством.
Читайте также:
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
Александр Бойцов