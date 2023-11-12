Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией

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Украинские военные установили 500 тысяч мин на границе с Россией и Белоруссией. Об этом в интервью украинскому агентству ТСН сообщил экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.
Ранее сообщалось, что британские спецслужбы нашли нового кандидата в президенты Украины, который заменит Владимира Зеленского. Отмечается, что Западу позволено заниматься выбором кандидата, поскольку провал ВСУ очевиден, а Зеленский категорически отказывается идти на перемирие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова