Украинский беспилотник атаковал предприятие в Саратовской области

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Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал промышленное предприятие в Саратовской области. Инцидент произошёл в Петровском районе региона.
О происшествии в своём телеграм-канале рассказал губернатор Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки БПЛА повреждены несколько нежилых объектов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Работают все системы оповещения, экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, добавил глава региона.
В настоящее время из-за угрозы атаки беспилотников в аэропортах Саратова и Пензы введён в действие план «Ковёр». Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты. Ночью такие ограничения вводили в Калуге и Волгограде.
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В настоящее время из-за угрозы атаки беспилотников в аэропортах Саратова и Пензы введён в действие план «Ковёр». Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты. Ночью такие ограничения вводили в Калуге и Волгограде.
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Александр Бойцов