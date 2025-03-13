Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости

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Владимир Зеленский прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Московскую область, назвав ее «демонстрацией независимости» Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что эта акция не является проявлением силы, а представляет собой ответ на действия РФ.
Атака на российский регион произошла 11 марта и стала одной из самых масштабных за последнее время. По информации источников, было выпущено 337 украинских дронов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что главная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам со стороны киевского режима. Однако, вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. Вооруженные силы Украины (ВСУ), получая поддержку от западных союзников, начали наносить удары по приграничным российским городам и использовать смертоносное оружие.
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«Я поясню: это ответ», — добавил Зеленский.
Атака на российский регион произошла 11 марта и стала одной из самых масштабных за последнее время. По информации источников, было выпущено 337 украинских дронов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что главная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам со стороны киевского режима. Однако, вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. Вооруженные силы Украины (ВСУ), получая поддержку от западных союзников, начали наносить удары по приграничным российским городам и использовать смертоносное оружие.
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Дарья Осипова