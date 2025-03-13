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Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Владимир Зеленский прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на Московскую область, назвав ее «демонстрацией независимости» Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что эта акция не является проявлением силы, а представляет собой ответ на действия РФ.

«Я поясню: это ответ», — добавил Зеленский.

Атака на российский регион произошла 11 марта и стала одной из самых масштабных за последнее время. По информации источников, было выпущено 337 украинских дронов.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что главная цель — защита людей, подвергающихся издевательствам со стороны киевского режима. Однако, вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. Вооруженные силы Украины (ВСУ), получая поддержку от западных союзников, начали наносить удары по приграничным российским городам и использовать смертоносное оружие.

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#атака
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Захарова прокомментировала слова Сырского о маневрах ВСУ в Курской области
13 марта 2025, 07:44

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о маневрах украинских войск в Курской области.
Сырский утверждал, что украинские силы «осуществляют маневр по занятию выгодных рубежей обороны» на фоне сложной ситуации на фронте и массового бегства украинских солдат из региона.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала она в ответ на это заявление в своем телеграм-канале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Минобороны РФ сообщило о перехвате 77 украинских БПЛА
МО РФ: силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над территорией России
13 марта 2025, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Брянской областью — 30, а также над Калужской областью — 25. Кроме того, 6 БПЛА были сбиты над Курской и Воронежской областями, а также по 5 — над Ростовской и Белгородской областями.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сошла с ума от горя»: В ДНР зафиксированы случаи насильственного изъятия детей у семей
Сотрудники украинского «Белого ангела» избили жительницу ДНР и забрали её детей
13 марта 2025, 07:17

Фото: iStock/eranicle

В поселке Шевченко, расположенном на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), зарегистрированы тревожные инциденты, связанные с насильственным изъятием детей у родителей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации местных жителей, сотрудники украинской организации «Белый ангел» применяли физическую силу, чтобы забрать детей у матерей, отказывающихся покинуть свои дома.

Согласно свидетельствам очевидцев, одна из женщин подверглась жестокому избиению прикладами автоматов, пока ее муж находился на работе. В результате насилия у нее были отняты двое детей.

«Она просто сошла с ума от горя и страха», – рассказала собеседница агентства.

Согласно заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, организация «Белый ангел» принудительно вывозит семьи с детьми. В случае отказа родителей от эвакуации, детей забирают насильно. На данный момент по указанным фактам уже заведены уголовные дела.

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#семьи с детьми
#днр
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В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника
13 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Distortion Media

В Ростовской области был ликвидирован пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском Шолоховского района. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших из-за падения беспилотника нет. Возгорание случилось в ночь на 13 марта.

Напомним, что в ночь на 13 марта начался пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области после падения беспилотника. К тому же известно о двух уничтоженных БПЛА в Калужской области.

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#бпла
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AP: на Украине не осталось американских тактических ракет ATACMS
13 марта 2025, 05:12

Фото: iStock/PavelRodimov

На Украине закончились запасы тактических ракет ATACMS производства США. Об этом пишет Associated Press.
«В среду официальные лица признали, что у Киева больше нет ракет дальнего радиуса действия армейского тактического ракетного комплекса (ATACMS)», — говорится в сообщении издания.

А агентстве отмечают, что Штаты предоставили Украине менее 40 ракет, которые закончились уже в конце января. Напомним, Вашингтон возобновил военную помощь Украине в рамках обеспечения ее безопасности. Ранее США ввели запрет на предоставление разведданных и военной поддержки Киеву после ссоры Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

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