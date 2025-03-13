Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости

В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.