В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника

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В Ростовской области был ликвидирован пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском Шолоховского района. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших из-за падения беспилотника нет. Возгорание случилось в ночь на 13 марта.
Напомним, что в ночь на 13 марта начался пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области после падения беспилотника. К тому же известно о двух уничтоженных БПЛА в Калужской области.
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