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Украинский беспилотник атаковал село Крупец в Курской области

01 марта 2024, 18:27
Фото: istockphoto/sommersby

Фото: istockphoto/sommersby

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал село Крупец в Рыльском районе Курской области. С дрона было сброшено взрывное устройство, которое сдетонировало на земле.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор написал, что, к счастью, никто из местных жителей в результате взрыва не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два частных автомобиля. Руководитель областной администрации заверил, что всем собственникам повреждённого имущества будет оказана помощь.

Не сумев добиться успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи дронов мирные населённые пункты и объекты на территории России. Средства ПВО регулярно сбивают украинские беспилотники в Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской и даже Нижегородской и Ленинградской областях. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.

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#дрон
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Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из ФРГ
01 марта 2024, 18:53

Фото: iStock/gutaper

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал атаковать Крымский мост сразу после переговоров офицеров из бундесвера, на это обратил внимание советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, в интервью для «РИА Новости».
«Интересно, что Буданов об этом заявил как раз после того, как состоялись переговоры немецких офицеров. Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось», — заметил Климаковский.

Отмечается, что беседа немецких офицеров состоялась 19 февраля, а уже 25 февраля Буданов опубликовал видеообращение, где посоветовал отказаться от поездок по Крымскому мосту и пообещал россиянам «сюрпризы» на полуострове.

Напомним, 1 марта журналист Маргарита Симоньян опубликовала переговоры офицеров бундесвера, на которых они обсуждают отправку на Украину ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#украина
#крымский мост
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В Британии сообщили Зеленскому плохие новости
Эксперт Меркурис считает испытание «Циркона» плохой новостью для ВСУ
01 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/allanswart

Испытание российской стороной сверхзвуковых ракет «Циркон» в бою является плохой новостью для ВСУ. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою. Если их развернут в зоне специальной операции наряду с "Кинжалами", это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ», — спрогнозировал Меркурис в своем блоге на YouTube.

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон».

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Три человека погибли в результате атаки БПЛА на гражданскую машину в Херсонской области
БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Херсонской области, три человека погибли
01 марта 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. В результате удара погибли три человека.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо. Вчера в селе Коробки Каховского округа украинский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро», ранив двух человек. В Чернянке дрон противника повредил припаркованный личный автомобиль. К счастью, из людей никто не пострадал, нанесён только материальный ущерб.

Эти и многие другие примеры, а также изучение обстоятельств подобных происшествий ясно указывают, что операторы ВСУ умышленно направляют беспилотники на гражданские транспортные средства. Никакого военного значения эти атаки не имеют. Налицо явный террор против мирного населения, попытка запугать жителей Херсонской области и отомстить им за то, что они выбрали быть вместе с Россией, заключил Владимир Сальдо.

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#херсонская область
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Лавров: На украине находятся кадровые офицеры из Франции и Британии
01 марта 2024, 16:51

Фото: kremlin.ru

На Украине находятся не только наёмники, но и кадровые офицеры из европейских стран, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На Украине присутствуют не только иностранные наемники, но есть и кадровые офицеры, среди которых британцы и французы», — заявил Лавров в ходе форума в Анталии.

Напомним, крупный скандал разгорелся после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что европейские лидеры обсуждали возможность отправки на Украину своих войск. После этого большинство лидеров стран ЕС и НАТО постарались откреститься от этой информации заявив, что не намерены становиться третьей стороной российско-украинского конфликта.

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#сво
#наём
#франция
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Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк - видео
Минобороны осуществило учебный пуск ракеты «Ярс» на космодроме Плесецк
01 марта 2024, 16:26

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны завили об успешном выполнении учебного пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования на космодроме Плесецк.
«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — пояснили в Минобороны РФ.

Уточняется, что целью пуска являлось проверка характеристик ракетного комплекса. При подготовке к пуску Ракетные войска ВС РФ отработали порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удалённый район, а также подготовку и проведением пуска. В Минобороны подчеркнули, что все поставленные задачи полностью выполнены.

Комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

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#проверка
#минобороны рф
#вс рф
#ракеты
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«Исчерпывающий ответ»: В США обратили внимание на послание Путина Шольцу
Макгрегор: Путин отправил жесткое послание Шольцу и западным лидерам
01 марта 2024, 16:25

Фото: kremlin.ru

Заявление российского лидера Владимира Путина о жёстких последствиях для Запада, который ведёт агрессивную политику в отношении России, было серьёзным посланием, об этом сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского эксперта, российский лидер хотел в недвусмысленной форме донести до западных коллег, что любая атака на территории РФ будет нести за собой серьёзные последствия.

«Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: «Что произойдет, если напасть на Россию?». Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Ранее Макгрегор также заявлял, что конфликт на Украине показал Соединённым Штатам, что победу не получится одержать только благодаря военным технологиям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#сша
#россия
#сво
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«Ради медийки»: пленный ВСУ раскрыл подробности операции десанта ВСУ на Тендровской косе
Пленный рассказал, что ВСУ отправляют десант через Днепр ради картинки
01 марта 2024, 16:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Киев отправляет десант ВСУ через Днепр только ради картинки. Об этом заявил попавший в плен российскими войсками один из десантников 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, старший матрос Евгений Горин.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении, попытавшуюся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате операции ВС РФ было уничтожено 25 военных ВСУ, еще один попал в плен

Горин пояснил, что перед ним и его сослуживцами была поставлена цель захватить Тендровский маяк. По его словам, военные двигались на четырех скоростных лодках. Когда начал работать пулемет на центральной лодке, по нему был прилет. Тогда командир сразу дал команду отходить, это было в всего в 100 метрах от цели.

Пленный утонил, что две лодки отошли, а по двум другим начался обстрел со всех видов оружия. Появились раненые и погибшие. Евгению удалось выжить, и он сдался в плен.

«Что я могу об этом сказать? Просто кинули группу на героический убой и отписались. И все это только ради медийки», — считает Горин.

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#погибшие
#операции
#всу
#вс рф
#обстрел
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«Они неадекватны»: В Совфеде объяснили, почему Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
Бондарев: Киеву нельзя доверять ракеты Taurus
01 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/Alexyz3d

Киевскому режиму нельзя доверять ракеты Taurus, с таким заявлением выступил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в интервью для «РИА Новости».
«Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар», — заявил Бондарев.

К тому же, по его словам, главы киевского режима просто неадекватные. Они могут «шмальнуть даже туда, куда запретят западные кураторы», считает Бондарев.

Напомним, ранее журналист Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства ФРГ, на которых они обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#ракета
#крымский мост
#россия
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В Австрии признали катастрофическое положение ВСУ после прорыва ВС РФ
Полковник Райснер: прорыв обороны ВСУ армией России приведет к катастрофе
01 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/JARAMA

Армия России имеет все необходимое для того, чтобы прорвать оборону ВСУ в зоне спецоперации, что приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Такое заявление сделал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, его слова передает немецкий канал ZDF.
«Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу», — считает Райснер.

По его словам, для ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация на поле боя. Украинские военные не в силах отражать российские атаки из-за дефицита боеприпасов и вооружения.

Таким образом, Райснер заключил, что в первом квартале текущего года положение ВСУ является критическим.

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