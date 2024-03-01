Украинский беспилотник атаковал село Крупец в Курской области

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Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал село Крупец в Рыльском районе Курской области. С дрона было сброшено взрывное устройство, которое сдетонировало на земле.
Не сумев добиться успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи дронов мирные населённые пункты и объекты на территории России. Средства ПВО регулярно сбивают украинские беспилотники в Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской и даже Нижегородской и Ленинградской областях. Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтовой полосы.
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Александр Бойцов